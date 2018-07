VÍDEO | Pablo Echenique insulta a dos colaboradores de Espejo Público: "No les veo muy inteligentes"

'RIFIRAFE' EN EL PLATÓ

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha vivido un gran enfrentamiento con los periodistas Toni Bolaños y Jesús Rivasés. Los colaboradores de Espejo Público le decían que no le veían muy entusiasmado apoyando la candidatura de Teresa Rodríguez a las primarias del partido en Andalucía. Echenique no se lo tomaba demasiado bien y respondía: "Me hago cargo de sus opiniones yo a ustedes no les veo muy inteligentes". La afirmación encendía los ánimos entre los periodistas. La presentadora, Lorena García, exigía al de Podemos que se disculpara por faltar al respeto a Bolaños y Rivasés.