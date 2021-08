La víctima de la agresión homófoba en Jaén: "Empezaron a insultarme, a decirme aquí no queremos maricones"

Hay 6 detenidos. 6 jóvenes que presuntamente vejaron a un hombre de 51 años, lo tiraron a una fuente y orinaron sobre él mientras lo insultaba aludiendo a su condición sexual. La víctima no ha querido mostrar su rostro durante la entrevista en el programa Espejo Público por las amenazas.

"Fui a la inauguración de un pub y regresé sobre las 02:30 de la mañana. Pasé por una plaza donde vivo y había unos chicos de botellón. Pedí hielo. Fui con uno de los chavales a comprar tabaco y al regresar uno dijo: 'ya te has follado al maricón este'" ha asegurado el agredido.

Los hechos, según ha notificado la Policía Nacional, ocurrieron el 17 de julio. Según relató la víctima, fue increpado por uno de los jóvenes con palabras soeces y comentarios íntimos, comenzando el resto de grupo a gritarle e insultarle aludiendo a su condición sexual.

"Empezaron todos a insultarme, a decirme 'aquí no queremos maricones'. Me echaron los cuba libres por encima, las bolsas de patatas. Me arrojaron a una fuente" ha relatado la víctima en el programa de Antena 3 Noticias.

El juez ha decretado una orden de alejamiento para amparar a la víctima de la agresión, mientras que los 6 detenidos han quedado en libertad con cargos como presuntos autores de un delito contra la integridad moral.

Puedes ver la entrevista completa a la víctima de la agresión homófoba en Jaén en Atresplayer