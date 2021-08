La madre de Nacho, víctima de una brutal agresión en Pontevedra: "Hace un año que no sale de casa, le han arruinado la vida"

Nacho, un joven que recibió una brutal paliza en Pontevedra, lleva un año sin salir de casa, después de que entre varias personas le abordaran en una discoteca. En su momento le dieron por muerto ante la brutal agresión y a día de hoy solo se ha identificado a dos de los presuntos agresores.

Espejo Público ha podido hablar con Lupe, su madre, la cual no se rinde y sigue pidiendo justicia. "Nacho se recuperó, pero sigue sin salir". "Mi hijo dice que no va a ser el mismo Nacho de antes, que no va a estar bien nunca, que le han arruinado la vida y que ojalá pueda estar bien", asegura. A causa de la agresión, el joven perdió un 30% de visión del ojo derecho y "tiene la cara derecha llena de placas y tornillos".

Explica que la noche que sucedió la brutal agresión Nacho estaba en una discoteca con sus amigos celebrando un cumpleaños. "Un amigo se tropezó con una pandilla y lo empujaron de tal manera que cuando Nacho lo vio fue a pedir explicaciones", apunta. "Ellos fueron hacia él y Nacho se defendió. Al defenderse hubo una trifulca. Nacho reconoció a uno de ellos, le pidió perdón y les dijo que habían hecho mal", manifiesta.

Después de aquello, señala que para Nacho la noche ya había terminado y decidió irse de la discoteca. Al salir de la discoteca vio que 4 o 5 chicos iban detrás y acto seguido vio que corrían hacia él. "Empezaron a decirle hijo de puta, te vamos a matar", afirma. Además, apunta que los presuntos agresores "son todos conocidos del valle".

Por último, comenta que Nacho solo vio a dos de ellos, que son los que hasta ahora han sido identificados. "A la hora declarar ha pedido que se haga por videollamada, no quiere verlos", finaliza.