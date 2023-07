Los vecinos de El Parral, en pie de guerra contra el cura por dejarles sin ermita: “Nosotros lo que queremos es que nos abra la iglesia”

Un total de 80 habitantes pertenecen a este pequeño pueblo de Ávila, El Parral. Unos vecinos muy devotos que han visto cómo su rutina espiritual se ha visto quebrada. Dice Juan, uno de los vecinos, que el cura“ha secuestrado la ermita, es que parece que es suya, parece que hemos retrocedido en el tiempo”.

El cura se llevó las llaves de la ermita de Nuestra Señora del Parral y no pueden entrar, no pueden ver a la virgen y tienen que hacerlo desde fuera. Mercedes lleva viviendo aquí desde siempre y está indignada: “Me he criado aquí, me he casado aquí y he nacido aquí y la iglesia siempre ha estado abierta, ahora es cuando no está la iglesia abierta. Nosotros lo que queremos es que nos abra la iglesia y que nos pida perdón”.

"Vine a hacer una visita a la Virgen y me encontré con la puerta cerrada"

Marcelina se queja de no poder rezar como a ella le gustaría: “Me encontré con la puerta cerrada, vine a hacer una visita a la Virgen porque siempre que vengo al pueblo vengo a hacer una visita a la Virgen. Yo rezar la puedo rezar, la puedo pedir desde cualquier sitio de España, puedo hacerlo, pero me gusta entrar en la iglesia”.

Don Jesús, el cura en discordia, llegó hace ocho años y parece que ya por aquel entonces no llegó de la mejor manera: “Él ha querido desde el primer día que llegó presionarnos para hacerse con el control de la ermita. Como nunca se lo hemos concedido ha llegado un día en que ha dicho esto se acabó, esto es mío, me quedo con la llave y se acabaron los donativos”, aclara Charo.

Porque hace unos días el párroco llegó e intentó llevarse los donativos de la caja fuerte y para ello trajo a un cerrajero. Juan, vecino de El Parral afirma: ”Yo creo que se equivocó de profesión y tenía que haber sido cerrajero”.

Los vecinos han interpuesto una denuncia. Además, señalan que ha aprovechado la ausencia del Obispo, que tiene que tomar posesión en los próximos días, para adueñarse de estos donativos. Hemos intentado hablar con Don Jesús y no nos ha querido atender, no quiere darnos una explicación.