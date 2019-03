El psiquiatra de la 'jet' sevillana es denunciado por abusos sexuales

Varias mujeres denuncian al reconocido psiquiatra

La fiscalía de Sevilla vuelve a abrir dilegencias contra el psiquiatra sevillano Javier Criado ya denunciado antes por supuestos abusos sexuales a sus pacientes. Ahora, el colegio de médicos de Sevilla ha puesto en conocimiento del fiscal la denuncia de varias mujeres que dicen haber sufrido abusos por parte del doctor, "No sólo era durante las consultas, también la propia casa alternando con ellas y acompañándoles a bares", "esta consulta la hicimos en un sofá, echó el pestillo tras de mí". Hablamos con una de las víctimas de Criado que llegó a confundir sus insinuaciones con parte de la terapia, "estaba tan obsesionada con mi problema que no reaccioné a sus palabras", "me insinuaba que me quitase la ropa para tener relaciones".