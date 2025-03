Un usuario de TESLA que ha vendido sus acciones: "El rumbo que está tomando la empresa no me inspira confianza"

Tesla atraviesa un momento delicado. Desde que su CEO, Elon Musk, se ha convertido en un firme aliado de Donald Trump, las acciones de la compañía han sufrido una notable caída y los ataques vandálicos a sus vehículos se han incrementado. En Espejo Público, se ha analizado esta situación con la participación de un propietario del mismo modelo de Tesla que ha comprado el expresidente de Estados Unidos y un exinversor que ha decidido deshacerse de sus acciones en la compañía.

Tesla ¿sí o no?

Eduardo Arcos, director de Hipertextual, ha compartido su experiencia con su Tesla, un modelo que cuesta 140.000 euros -el mismo que se ha comprado Donald Trump- y que, según él, es “uno de los coches con más aceleración del mundo”. Destaca que le gusta la marca por su “muy buena autonomía, muy buena eficiencia y la integración entre tecnología y el coche, que es la mejor del mercado". Ante la controversia generada por la imagen de Musk, Arcos es claro: “Hay que aprender a separar el autor de su obra. Si no te cae bien Elon Musk, respeta que es una compañía que está haciendo las cosas muy bien”.

La incertidumbre de los inversores

En el lado opuesto está Lars Hoffmann, director de @todoselectricos y exinversor de Tesla. Hasta hace un mes, poseía acciones de la compañía, pero ha decidido venderlas. ¿El motivo? “El rumbo que está tomando la empresa no me inspira confianza. Tesla acelera la transición hacia la energía renovable, pero quizás están desviándose un poco de sacar productos nuevos y quedándose atrás. Por eso tengo dudas sobre el futuro de la empresa”, ha explicado Hoffmann en Espejo Público.

La influencia de la política en el negocio

Otro de los puntos clave que se ha debatido en Espejo Público es el papel político de Musk y cómo esto podría afectar a la empresa. Hoffmann cree que esta faceta de Musk puede perjudicar a Tesla:“Tenemos a un director que no dedica el tiempo necesario sino que se dedica a la política. Eso hace sufrir a la empresa, no crea tanta innovación, no está a la última como quizás estaban antes”. Sobre la posibilidad de que Musk deba apartarse de Tesla, Hoffmann considera que “debería estar al mando, pero no en mil cosas a la vez. Tiene que decidir si quiere dedicarse a la política, a sus múltiples empresas o a avanzar hacia la movilidad sostenible, que es donde querríamos verle”.

¿Preocupa la caída de ventas?

Tesla también enfrenta una caída en ventas, aunque Arcos no cree que se deba a la imagen de Musk. Según él, el descenso responde a un motivo más técnico: “No me preocupa la caída de ventas, pero tampoco creo que esté relacionado con el giro político de Musk. Creo que tiene más que ver con la renovación del ‘Modelo Y’, el coche más vendido del mundo. Acaban de hacer una renovación de este modelo y llevan tres meses sin venderlo”.

