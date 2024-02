Unai Sordo, secretario general de CC.OO., sobre las protestas del campo: "No se va a resolver pagando salarios de miseria o esclavitud"

Unai Sordo, secretario general de sindicato Comisiones Obreras, manifiesta que existe una necesidad de mejora de las condiciones de los trabajadores del campo, así como de la remuneración de sus productos y labores. Al mismo tiempo el sindicalista no tendría dudas que detrás de parte de estas movilizaciones hay personas que buscaría politizar el asunto y obtener réditos electorales y económicos.

El líder de CC.OO. advertiría que los principales instigadores de las protestas del campo en nuestro país no serían otros que varios empresarios: "Quien se está movilizando no son trabajadores por cuenta ajena, son empresarios del campo. Sin quitarle ninguna legitimidad, creo que hay que dejarlo claro, son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional. Que cuando sube el SMI dicen que hay que incrementar la jornada en el campo para que el precio por hora se mantenga igual."

"Las asociaciones que están convocando estas movilizaciones, no lo digo yo, son asociaciones de autónomos y de pequeños empresarios, pero esto no tiene nada de malo, es que el campo está estructurado así. No son los trabajadores por cuenta ajena del campo los que se están movilizando". Afirmaba también el secretario general del sindicato.

El qué y no el quién

Más allá de los protagonistas, Unai Sordo prefiere que el debate se centre en las razones que han llevado a las concentraciones y reivindicaciones que esgrimen los convocantes movilizados. Respecto a las reclamaciones de los manifestantes, el sindicalista opina que "algunos de los planteamientos son perfectamente comprensibles y defendibles " y destaca que el campo estaría sufriendo "problemas estructurales" así como competencia desleal "por ejemplo de las importaciones que vienen de otras partes del mundo sin cumplir las mismas normas que se exigen a los agricultores españoles y europeos.

La situación de muchos productores habría llegado a este punto, según Sordo, entre otros factores, por la imposición de precios abusivos por parte de las grandes cadenas de distribución, y que en parte se habría resuelto con la Ley de la Cadena Alimenticia. También menciona afectarían considerablemente "asuntos coyunturales" como los precios de los fertilizantes, carburantes y otros productos de importancia para el sector agrícola.

"Otras cosas no tienen mucha defensa"

Algunas de las soflamas, de parte de las asociaciones que convocaban las protestas, serían ataques a la 'Agenda 2030' o a la Ley Electoral actual, cuestiones que Unai Sordo no comprende dentro de estas movilizaciones y "no tienen mucha defensa", según él, y deberían "centrarse en los problemas del sector agrario en España y Europa, y afrontarlos".

La subida del salario mínimo interprofesional

Respecto a la reciente subida del SMI anunciada por el Gobierno, Unai la recibiría positivamente pero afirma que "no puede ser que el problema del campo español se piense que se va a resolver pagando salarios de miseria o esclavitud. Lo que hay que hacer es resolver los 'nudos gordianos' que atenazan al sector agrario desde hace mucho tiempo".