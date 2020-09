Un profesor de Harvard: "Me estalla la cabeza al pensar que en África subsahariana hacíamos rastreos y no se puedan hacer en España"

El doctor advierte que hay que ir con cuidado sobre las expectativas de la vacuna del coronavirus. "Si nos vacunamos antes del verano eso será un gran hito científico". Cree que la estrategia a seguir es la de convivir con el virus en ausencia de la vacuna, y "no podemos vivir esperando a que no haya muchos casos hasta que llegue la vacuna".

Sí ve factible Elvis García que la cuarentena por coronavirus pueda reducirse ya que "a partir del octavo día la carga viral es más baja y estadísticamente puede que no compense mantener una cuarentena tan larga". Sin embargo, matiza que quizá con el ascenso de casos que se registra actualmente en España y sin un rastreo de calidad no es buen momento para reducirla ahora mismo.

El doctor ha trabajado en el tratamiento de epidemias con Medicos sin fronteras y asegura que realizaban rastreos eficaces en el África Susahariana, por lo que no entiende por qué en España no se puede hacer: "Me estalla la cabeza", asegura.

Sí cree que la incidencia de la gripe puede empeorar la situación, ya que ante los síntomas la gente irá al centro de salud y los saturará. "En España no hay cultura de vacunación de la gripe.Es importante que la gente se vacune porque reducirá los casos de gripe y el número de gente que se va a estresar", destaca.

Puedes volver a ver la entrevista completa al doctor Elvis García en Atresplayer.