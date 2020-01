En Castilleja de la Cuesta (Sevilla) un hombre ha intentado matar a su mujer quemándola viva en la casa donde vivían. Jesús y Margarita, dos hermanos vecinos de esta pareja, oyeron los gritos de la mujer pidiendo ayuda y se acercaron a la vivienda a ver que pasaba. En Espejo Público hemos hablado con ellos para conocer todo lo ocurrido.

Margarita cuenta que estaban en casa y de repente escuchó gritos "socorro, me quemo" e inmediatamente avisó a su hermano y fueron a ver que pasaba. Vieron que salía mucho humo de la casa y Jesús tuvo que saltar la verja para poder entrar. Mientras, la hermana fue en busca de la policía.

Pudo abrir la puerta y subió a la planta de arriba donde se encontró al marido de la víctima sujetando la puerta en la que detrás se encontraba ella.

"Le pregunté que qué hacía y me dijo que lo estaba volviendo loco y que la dejase ahí" señala. El marido no se resistió cuando este vecino la sacó de la habitación. Los dos hermanos aseguran que han ido a verla, que está bien y no tiene quemaduras graves. Los dos se muestran sorprendidos, puesto que conocían perfectamente a esta pareja y nunca habían visto nada raro.

Además, explican que tanto la víctima como su hija dicen que nunca habían tenido discusiones fuertes y que jamás le había puesto una mano encima. Jesús se ha mostrado bastante afectado por lo ocurrido y afirma: "No puedo dormir, tengo la imagen de él aguantando la puerta y la mujer gritando socorro".

