"En Ucrania los campos están minados y muchos agricultores han saltado por los aires"

Javier Somoza tiene a su familia en Jersón, una de las zonas que ya han sido tomadas por los rusos. Desde el sábado a las 18,00 horas se cortó toda comunicación con ellos y solo sabe si están conectados o no a los dispositivos pero no pueden hablar. "Hay una mínima conexión a internet pero la gente no se fía porque se han enrutado los canales a través de servidores rusos y todo será canalizado", explica.

Los rusos han puesto ya su bandera en la ciudad. Explica Somoza que están robando las cosechadoras para llevárselas a la federación rusa, aunque no les sirve de mucho. Las cosechadoras tienen un chip y si las robas no tienes cómo encenderlas y quedan bloqueadas. "El problema que está habiendo ahora es que no pueden sembrar y el próximo año va a ser mucho peor que este. Los campos están minados y hay gente que ha ido a trabajar con tractores y maquinarias y ha volado por los aires", explica.

Esto afecta a países como Túnez donde no llega la harina ni el grano. Ucrania y Rusia son graneros de Europa, la circulación del trigo por el mundo se ha detenido de manera brutal y pronto se notarán las consecuencias de esa escasez, también en forma de hambruna.

En este momento se están produciendo secuestros de niños en Donbás para facilitar adopciones forzadas. Cuenta Javier Somoza que el día 26 de abril una comisionada de derechos humanos de Ucrania denunció la situación de 52 huérfanos ucranianos traídos a Jerson en zonas de mayor peligro. "Una señora dijo que esos niños estaban en el sótano de una iglesia y que había que sacarlos de allí. Esta circunstancia ya ha sido denunciada", señala.