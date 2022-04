Trucos para ahorrar hasta 20 céntimos por litro a la hora de repostar en la Semana Santa más cara de los últimos 40 años

Irnos de vacaciones en coche esta Semana Santa nos va a costar un 40% más caro que el año pasado, por eso es más importante que nunca ahorrar. Vamos a buscar algunos trucos con un experto, David Villarreal, Director Editorial de 'Diario Motor.'

Villarreal nos explica que "lo primero que tenemos que hacer es buscar la gasolinera más barata" y para ello vamos a disponer de muchas apps en internet que localizan el surtidor más económico de la zona en la que nos encontramos.

Una vez tenemos el depósito lleno se recomienda no acelerar con brusquedad, no dar frenazos. A baja velocidad llevar abierta la ventanilla no influye demasiado pero cuando se alcanzan velocidades altas lo mejor es usar el climatizador para hacer frente al calor

David Villarreal "siempre recomienda llenar el depósito" en lugar de echar de 20 euros en 20 euros porque así también se ahorran viajes a la gasolinera. Además nos cuenta una curiosidad "al final de llenar el depósito aflojemos un poco la presión para que no entren las burbujas de aire".

Llevar la presión de los neumáticos correctamente nos puede llegar a ahorrar entre 1 y 5 euros en cada depósito, cuenta Villarreal. A temperaturas más altas el combustible va a sufrir una dilatación y efectivamente nos va a salir un poco más caro. "Va a ser una diferencia de céntimos, pero céntimo a céntimo algo vamos a ahorrar".

Villarreal recuerda: "eligiendo la gasolinera más económica, llenando siempre el depósito, eligiendo el momento en el que repostar nos vamos a ahorrar 10-20 céntimos por litro, incluso más."