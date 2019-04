Torbe: "La chica que me denunció fue mi pareja y se fue a la competencia después de que le pillara robándome dinero"

El productor pornográfico Ignacio Allende, 'alias' Torbe, ha concedido una entrevista exclusiva al programa Espejo Público. Torbe recuerda cómo fue su detención el pasado 25 de abril."Me desperté y vi a 40 personas en mi casa. Estaban revolviendo todo y me dijeron que querían buscar pornografía y trata de blancas, no entendí nada era un disparate", mantiene. Señala que los cuatro días que estuvo en el calabozo fueron "terroríficos".

La detención de Torbe se produjo por la denuncia de una testigo protegida. Torbe asegura que esta chica llegó por medio de un conocido diciéndole que quería trabajar en porno. Mantiene que siempre le pagó sus escenas, la chica se empezó a quedar en su casa y al final se hicieron pareja.

"Empecé a sospechar que alguien me robaba dinero en casa y me di cuenta de que era ella". Cuenta que la relación acabó mal y finalmente la joven se fue a la competencia. "La competencia le dijo que si quería trabajar con ellos tenía que borrar todas sus escenas conmigo. Hace un año me volvió a pedir que quitara las escenas y me negué. Entonces ella tiró por la tremenda diciendo que yo la secuestré y la violé".