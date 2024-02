Toni Cantó, sobre la mascletà que se llevará a cabo en Madrid: "La única contaminación que hay es política"

El próximo domingo 18 de febrero se celebrará la mascletà, pero esta vez se celebrará en Madrid, al estilo levantino, por iniciativa del Ayuntamiento. Esta mascletà la organiza el ayuntamiento de Martínez-Almeida, pero hay polémica: los ecologistas denuncian que estos 'disparos' pirotécnicos amenazan a la fauna de Madrid Río.

¿Qué os parece?

Varios colaboradores comentan si les gusta o no, esta "mascletá", y encontramos varias opiniones.Toni Cantó, ex miembro del Congreso de los Diputados de España, lo tiene claro sí a la mascletà. Cuenta que en Madrid y en Valencia hay una izquierda que ya no sabe qué hacer para intentar "atacar" a Almeida o a Ayuso que están muy fuertes. Considera que la izquierda alimenta este tipo de cosas.

"La única contaminación que hay es política"

La mascletà de Madrid contará con 307 kilogramos de pólvora y además el coste será de 45.980 euros de dinero público de la Comunidad de Madrid. Toni nos cuenta que en Madrid ya ha habido mascletà e invita a los madrileños a que vayan a ver un espectáculo brutal y una de las cosas donde los españoles somos líderes mundiales.