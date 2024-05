Teresa Rabal pide que devuelven el nombre de su padre a la plaza de Alpedrete

Teresa Rabal no entiende porqué el Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid) ha decidido retirar el nombre de su padre, Paco Rabal, de una de las plazas del pueblo. Esa es la polémica que circula por la localidad madrileña después de que el equipo de gobierno, formado por PP y VOX, decidiera cambiar el nombre de la plaza y también el del Centro Cultural, que llevaba el nombre de la madre de Teresa, la también actriz Asunción Balaguer. Desde el Ayuntamiento aseguran que se tomó la decisión para conmemorar el 184 aniversario de la independencia de Alpedrete de Collado Villalba pero Rabal está convencida que es una exigencia de VOX al PP por la conocida tendencia progresista de su padre.

La familia exige una vuelta atrás

En una entrevista en Espejo Público la artista ha asegurado que el alcalde le mintió, que cuando ella fue a pedirle explicaciones él le aseguro que la decisión no estaba tomada y en cambio el nombre de la plaza ya estaba cambiando. La familia lleva más de 57.000 firmas recogidas para intentar que el ayuntamiento dé marcha atrás y también el sábado se ha convocado una concentración en el pueblo para exigirlo.

El programa iba a entrevistar también al alcalde popular, Juan Rodríguez, peor finalmente no ha podido llegar a tiempo. Un equipo de Espejo Público ha hablado con algunos vecinos de la polémica. La mayoría no está de acuerdo con que se haya retirado el nombre de Paco Rabal de la plaza y denuncia que la decisión se ha tomado de prisa y a escondidas, que nadie lo supo hasta que el cambio ya había sido efectivo. Creen que Paco Rabal fue un artista referente en nuestro país y que no estorba a nadie que la plaza del pueblo lleve su nombre como en muchos otros municipios. Ante las críticas recibidas, el Ayuntamiento de Alpedrete anunció que el Centro Cultural La Cantera contará con el salón de actos Teatro Francisco Rabal y Asunción Balaguer, pero no ha dado marcha atrás en su decisión de eliminar sus nombres de la plaza y de la casa.

Apoyo unánime

El actor residió en esta localidad madrileña desde los años 80 hasta su muerte en 2001. Son muchos los artistas que han mostrado su solidaridad a su hija, Teresa Rabal. Desde Joaquín Sabina a Juan Diego Boto pasando por Isabel Coixet o Ana Belén, además de otros como Javier Cámara, Fernando Tejero o varios ministros entre los que están María Jesús Montero o Pilar Alegría. La oposición ha pedido un pleno para tratar el asunto. De acuerdo a la normativa vigente, si el alcalde no lo convoca antes del día 27 de mayo, estaría automáticamente validado en los diez días posteriores, con lo que se llevaría a cabo en junio.