El tenso debate entre Jon Goitia y Alejandra Jacinto por el precio de la vivienda: "Hay que acabar con los especuladores como Jon"

El mercado de la vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupan al conjunto de los españoles. Los precios del alquiler y de la compra de bienes inmuebles sigue creciendo y cada vez resulta más difícil su acceso. En el ring de Espejo Público han tratado el tema Jon Goitia, propietario de numerosas viviendas turísticas, y Alejandra Jacinto, abogada y socia fundadora de Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Cada uno ha defendido su postura y ambos han destacado los problemas que vive el mercado de la vivienda y sus claves para solventar la problemática.

"Las leyes están retrayendo a los propietarios"

El empresario Jon Goitia ha señalado que uno de los principales problemas es la "falta de oferta y las sucesivas leyes y normativas que están retrayendo a muchos propietarios para poner su casa en alquiler". Por otro lado, la abogada Alejandra Jacinto ha indicado que las mismas viviendas que se destinan a alquileres turísticos deberían ir a "alquileres de larga duración", a lo que ha añadido que no se trata de "una falta de oferta sino de un mal uso de ese tipo de viviendas".

Jon Goitia, en defensa a los comentarios de Alejandra, ha indicado que "el número de viviendas es bajísimo, aunque parece que son más ya que ese tipo de apartamentos se encuentran publicados en las plataformas de alquiler de vivienda siempre, mientras que los apartamentos de larga duración se quitan de las plataformas y parecen menos". Unas declaraciones que la abogada ha señalado que le parecen "una tomadura de pelo".

"Hay que acabar con los especuladores como Jon"

La socia fundadora de CAES se ha mostrado indignada con el modelo de negocio de Jon Goitia. "La vivienda es para vivir y no para especular. Jon lo que tiene que hacer es retener ese afán especulativo y no seguir forrándose", ha comentado la abogada, a lo que ha añadido que "hay que intervenir el mercado, establecer precios tope y que las viviendas sólo se puedan comprar para vivir en ellas".

El empresario, ha respondido que él "durante años ayudó a gente joven". "Si me cambie al negocio turístico fue porque las normativas me sacaron del mercado residencial. En el momento que las normativas me lo impidieron me cambié de sector", ha comentado. Por otro lado, ha señalado que parece que "sólo hay que cubrir la demanda de los que quieren alquilar largo plazo y no, los turistas también tienen sus demandas".

Alejandra Jacinto ha finalizado el debate reafirmando que "el modelo de negocio de Jon es un turismo destructivo que acaba con barrios y ciudades y es una lacra social".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.