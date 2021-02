Susanna Griso se emociona tras rescatar a su perra: "Me ha acompañado mucho estos meses"

Su perrita Kali está en el 9 en una escala del 1 al 10 de estrés. Por eso no es extraño que el animal se escapara asustada por los ruidos cuando la paseaban los hijos de Susanna Griso

Tras días de búsqueda por fin ha podido volver a casa. Cuenta Susanna que los galgos son muy listos y en los días que desapareció buscó comida y bebida y se fue a una casa donde había un mastín. Los dueños del animal tras ver el cartel de que había desaparecido la llamaron.

"Les estoy eternamente agradecida", reconoce. Una vez localizada el problema era capturarla porque tenía tal grado de estrés que no se fiaba y a pesar de que la llamaban no acudían. Optaron por la fórmula de la jaula trampa. Se pone comida en el interior y una vez que el animal está dentro la puerta se viene abajo.

Agradece a la protectora de animales que tutelaba al animal la ayuda que le han prestado para poder localizarla. "Se han volcado mucho fueron ellos quienes trajeron la jaula trampa y han hecho guardia durante horas", señalaba.

Susanna se emocionaba al contar la vuelta a casa de su perro. "A mí siempre me han gustado mucho los animales pero nunca pensé que estaría 7 días sin dormir por una perra. Me he emocionado porque me ha acompañado mucho en estos meses", mantenía.

