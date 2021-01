Susanna Griso responde a la influencer negacionista del coronavirus: "No te enteras, eres una irresponsable"

Las críticas vienen por el vídeo que ha publicado en Tik Tok la influencer Marina Yersjunto a la también influencer Martina Dant.

Las jóvenes no llevan mascarilla ni respetan la distancia de seguridad. Ante las críticas Marina ha respondido con un vídeo asegurando a la gente que a quienes le critican les han lavado el cerebro con las mascarillas. "Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. Habrá una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo es mi puto problema".

Asegura la influencer que su madre no cree en el coronavirus, no tiene personas mayores en casa y ella misma señala no creerse nada del Gobierno ni de los medios de comunicación.

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha respondido a la influencer Marina Yers: "No te enteras, eres una irresponsable".

Puedes volver a ver la respuesta de Susanna Griso a la influencer negacionista Marina Yers en ATRESPLAYER.