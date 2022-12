Susanna Griso pide a Gonzalo Bans que defienda a Messi: "Puede jugar 5 años más porque no necesita correr"

La victoria de Argentina en el Mundial de Abu Dabi ha provocado la fiebre en el país que se ha sumido en una celebración constante. Estas celebraciones se han visto empañadas por los disturbios que han dejado 3 muertos.

Si hay un jugador de la selección argentina ante el que caen rendidos todos los aficionados ese es Lionel Messi. Actual integrante del Paris Saint-Germain y ex delantero del Fútbol Club Barcelona, Messi es la estrella absoluta del fútbol argentino en este momento.

El periodista Toni Bolaño señalaba en Espejo Público que no entendía que a la afición le hubiera dado tanta pena que Messi dejara el Barça teniendo en cuenta su juego en las últimas temporadas. Susanna Griso pedía en ese momento al colaborador Gonzalo Bans que saltara al campo para defender a Messi como buen culé.

"Pedirle a Gonzalo Bans que defienda a Messi es como llamar al primo de Zumosol"

"La fragilidad de la memoria de Toni es impresionante, Messi ha ganado para el Barça 4 champions", comentaba Gonzalo. Un argumento que Toni rebatía diciendo que había ganado el Barça con sus 11 jugadores no el argentino. Añadía Bolaño: "¿Desde que se ha ido Messi qué ha ganado el Barça? Nada". "Los últimos años de Messi no corría, iba paseándose por el campo, podía jugar yo igual".

Bans rebatía también este argumento: "En Argentina no corría pero todos los goles que ha marcado Argentina han pasado por los pies de Messi, Puede jugar 5 años más porque no necesita correr. Messi no necesita correr, ha ganado todo y ha sido el jugador más laureado de los últimos años". Susanna Griso agradecía la intervención de su compañero y bromeaba: "Es como el primo de Zumosol".