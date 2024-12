La suerte en un hueso de cordero: "Hay quien el día que cobra se juega el sueldo"

“He visto jugarse pisos, fincas, tiendas…” Nos lo cuenta Óscar. Es crupier del juego de la taba en Colmenar Viejo. Aquí, dos veces al año se permite el juego en algunos bares. En el “Marina” apenas cabe un alfiler. Decenas de vecinos se concentran en torno a un fieltro verde. Sobre él, rueda un hueso de cordero. Si sale “carne” el botín es para quien tira. Si el resultado es “culo”, ganan los “contribuyentes” que circundan la mesa. Antonio “El Picha” acaba de perder 700 euros.

Bolsas de deporte llenas de dinero

“Más que apostar es el ambiente”, nos dice Noelia apelando a la tradición. Antaño la gente se jugaba las escrituras de las propiedades. Hoy, algunos, el sustento: “conozco gente que el día que cobra se gasta el sueldo. También he visto a gente ganar millones”, nos dice otro paisano. “Esto son dos días de fiesta y se permite absolutamente todo”. Óscar nos confirma que no hay límite de apuesta. Otro de los crupieres asegura haber visto bolsas de deporte llenas de dinero.

“No soy vicioso. Me gustan las tradiciones"

Ni rastro de tributación en nombre de la tradición. Así lo asegura Toribio: “No soy vicioso. Soy de colmenar y me gustan las tradiciones”. Aunque pueda parecerlo, éste no es un juego exclusivo de los mayores del lugar. Un veinteañero estudiante de Magisterio apuesta parte de lo que gana como profesor particular y azafato de eventos. Otra joven nos asegura que ha apostado cien y ha ganado trescientos “y todo lo que me he bebido y he comido gratis. Hoy es un día especial que nos encanta”. Una clase práctica de Antropología.

