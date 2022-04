'El sordi', el costalero sordo de Sevilla: "Escucho de corazón"

Jorge Martín es un costalero muy especial que muestra a la perfección que la Semana Santa además de verse, se siente y es que este joven tiene una discapacidad auditiva pero nunca ha renunciado a su pasión por los pasos.

La 'Macarenita' de la Calle Parra fue el primer paso que Jorge Martín sacó, lo hizo con 16 años "para aprender" y con la discapacidad auditiva que tiene.

Jorge reconoce que tuvo miedo: "Tenía miedo de ir debajo del paso por la discapacidad auditiva que tengo". Jorge tiene un implante coclear bilateral pero "aquel día me quité el aparato y no escuché nada. Cuando me metí debajo del paso ya me di cuenta cuando llamaba el capataz el martillo me di cuenta de la vibración de la trabajadera".

Y es que para Jorge sacar pasos es su "afición" y señala que con sus compañeros "no tengo ningún problema". A Jorge le pusieron un mote cariñoso, 'el sordi' y a él le gusta que le llamen así.