Sor María, la "gran conseguidora" de niños

Niños de calidad para familias de calidad, era uno de los objetivos de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, una entidad privada considerada en los 80 de interés publico. Esta asociación trabajaba codo con codo con Sor María proporcionándole cobertura legal en alguna de sus adopciones. De esta manera, la única religiosa imputada en España en el robo de bebés se convertía en la "gran conseguidora" de niños para familias de toda España.

Según una antigua asistenta social de la AEPA, "las jóvenes entraban con un cojín bajo la ropa y salían con un bebé. No dejaba rastro. Hablamos con Sor María. Estuvo muy agria con nosotros y nos dijo que ella no hacía nada ilegal, que era un mundo difícil y que nos estábamos metiendo donde no nos llamaban. Era una monja de armas tomar". De hecho, en la prensa de la época ya se menciona a Sor María como una de las piezas claves para conseguir un niño.