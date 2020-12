Sin cobrar los ERTE desde que empezó la pandemia de coronavirus: "Esto sola con dos niños y no me ayudan"

Historias dramáticas las de muchas familias que están desde junio sin cobrar los ERTE. Familias con niños y bebés que no tienen ni para pañales. Algunos como Mari Luz llevan zapatos, comida y enseres para los niños de quienes no tienen ingresos.

Nuria tiene dos niños y no tiene dinero ni para comer. "Esto sola con dos niños, los Asuntos Sociales no m e pueden ayudar más. Tengo algo de ayuda de mi hermana o mi padre, amigos... pero no puedo pedir mucho". Se emociona al pensar en las Navidades.

Hostelería de centros de mayores que están cerrados denuncian que no cobran el ERTE. Trabajadores en paro con peligro de desahucio y vidas que se han llenado de deudas. "No nos dejan levantar cabeza. Que nos ayuden, si lo están haciendo mal, que rectifiquen, que nos paguen, nosotros cumplimos con nuestros derechos", lamenta un empleado que se ha quedado en la calle.

