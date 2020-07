"Si el PSOE cierra los coles de educación especial echaros a temblar porque nadie hará caso a vuestros hijos"

El mago lamenta que el objetivo del Gobierno sea el de "ir desplazando alumnos de la educación especial a la ordinaria". "Hay colegios que lo están pasando muy mal porque los centros están en déficit y con riesgo de no poder pasar este envite económico".

José Luis tiene un hijo, Marcos, "que tiene muchísima discapacidad". Tal y como él mismo cuenta no es capaz de sostener la cabeza, no habla, no anda y es un paralítico cerebral muy dependiente. A su hijo no le pueden llevar a un colegio ordinario.

Hay otros niños con necesidades especiales que "no son tan dependientes y aparentemente pueden ir a coles ordinarios pero allí nunca jamás han tenido amigos". "Estos niños no pueden controlar que se les caiga la baba. El niño está sufriendo, no quiere ir a ese tipo de colegios", lamenta.

Para este padre el Gobierno de Pedro Sánchez no es un progresista, sino reegresista. No entiende que les llamen segregadores. Este colectivo de padres quieren llevar a sus hijos a un centro donde puedan evolucionar de la mejor manera.

José Luis Izquierdo lanza un mensaje para explicar su causa:

"Os diré a todos los que estáis viendo este programa que cualquiera de nosotros puede tener un hijo o un familiar discapacitado en cualquier momento de su vida. Es decir, luchar por esta ley es luchar por una ley para todos. Ojo, que no somos solo unos poquitos. Yo no iba a tener un nene discapacitado, no estaba en mis planes, como nadie, hasta que de repente lo tienes. Y cuando lo tienes dices: ¡Ostras, ya no hay coles de educación especial! Pues mira no, se los cargó la ministra y el Gobierno del PSOE y de Podemos hace unos años y tu hijo tiene que ir a un cole ordinario así que ponte a temblar porque a tu hijo no le van a hacer caso nadie ni va a tener medios suficientes".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.