Seis años de pesadilla tras implantarse unas prótesis PIP

Isabel descubre entonces que se le habían implantado prótesis PIP y que además tenía rota una de ellas, la derecha. Dice que, cuando se las pusieron, le dijeron que eran las mejores del mercado y además, de por vida, algo que según la mayor parte de cirujanos, no existe.

Isabel pasa por segunda vez por el quirófano y se le cambian las prótesis pero no se erradica el problema. "Supongo que no me limpiaron bien el hueco de la axila", afirma. Todavía hoy persisten las molestias, los bultos y las tumoraciones. Tareas como pasar el aspirador o barrer son para ella todo un mundo. Por si fuera poco, sus mamas quedan cada vez más deformadas, incluso en una de ellas pierde parcialmente la sensibilidad.

Isabel dice que se siente desprotegida y que no sabe muy buen qué debe hacer. Dice que está asustada, lleva gastados más de 7.000 euros en operaciones, sin contar el coste de las pruebas médicas preparatorias. Y lo que le queda por desembolsar, pues está a la espera de una tercera operación, no sabe cuándo ni cómo y, lo peor, cuál será el resultado.