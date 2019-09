En 2013, en plena gala de Reina del Carnaval de Tenerife, Saida Prieto salió ardiendo. Sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Actualmente Saida asegura que se encuentra bien pero aún tiene secuelas provocadas por el fuego. "La parte trasera la tengo injertada, tengo problemas en las rodillas, axilas y la piel no se estira como la de una persona normal", señala.

Saida recuerda que en esa fatídica gala se quedó anclada a su vestido. Empezó a sentir calor por sus piernas y tan sólo segundos después se vio envuelta en fuego. Agradece a las personas que la ayudaron en aquel momento, que también resultaron heridas.

No entiende cómo su caso no ha servido para concienciar a otras personas sobre el peligro del llamado 'fuego frío'."Gracias a Dios yo estoy viva, mi caso llegó a todo el mundo. No entiendo que sigan haciendo espectáculos con ese tipo de show después de lo que me ocurrió", lamenta.