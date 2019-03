Rubén Castro en el juicio por presuntos malos tratos: "Jamás le puse la mano encima, ella intentó atropellarme"

En su declaración en sede judicial Rubén Castro ha apuntado que nunca mantuvo una relación con la que le acusara de malos tratos Laura Pavón, mientras que la joven siempre ha mantenido que tenían una relación estrecha de pareja. El futbolista sin embargo, apunta a encuentros esporádicos.

Ha reconocido que en el verano de 2011 le envió un mensaje de texto en el que le decía "Si no estás en casa de tus padres, te mato". Sin embargo, ha matizado que dio esa respuesta porque "había un compañero del equipo que terminaba todas las frases así" y se le contagió ese hábito.

Castro ha negado en todo momento haber agredido a su pareja. "Nunca le he puesto la mano encima, jamás", ha declarado.

Sobre uno de los episodios que relata la denunciante en el que asegura que fue agredida Castro ha destacado que aquel día habían quedado para hablar y él le dijo que quería dejar la relación. "Ella se puso furiosa y me dio con el brazo. Me fui hacia mi coche y ella arrancó el suyo con la intención de atropellarme. Aligeré el paso, me metí en mi coche y me fui", sostiene.

La declaración de la denunciante se desarrollará a puerta cerrada, mientras que el resto de la vista oral, que incluye la declaración del futbolista y de una quincena de testigos, sí será en audiencia pública.

En noviembre de 2016, la juez de Violencia sobre la Mujer número 3 abrió juicio oral contra el delantero canario y tuvo por formulada la acusación contra el futbolista por parte de la Fiscalía por un delito de malos tratos habituales, un delito de amenazas leves y seis delitos de maltrato en el ámbito familiar.