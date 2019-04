Rosa López ante el estreno de 'Tu cara me suena': "No veo rivales porque no siento que esté concursando"

ESTRENO ESTA NOCHE A LAS 22 HORAS

Esta noche arranca la quinta edición de Tu cara me suena. El programa vuelve con grandes novedades y sorpresas como la aparición de Cristina Pedroche convertida en una estrella de la música. Rosa López, concursante de esta temporada, asegura que uno de sus grandes trucos para meterse en el papel cuando imita a un cantante es la caracterización. Entre sus compañeros no ve a ninguno como rival porque no siente que esté concursando.