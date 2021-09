Roberto Brasero confiesa el secreto del éxito de Tu Tiempo en su 10º aniversario

Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, cumple 10 años al frente de Tu Tiempo, el espacio en el que cada día nos trae toda la actualidad meteorológica y del medio ambiente al finalizar Noticias 1 a las 16.00 horas.

El presentador agradece a todo el equipo que ha hecho posible la emisión de Tu Tiempo durante toda una década. Brasero siempre ha llevado por bandera que en su espacio se pasa un buen rato y se cuenta "la previsión y algo más". Por eso, no es de extrañar que sus espectadores no le pierdan de vista y la duración de este espacio se haya ido alargando a lo largo del tiempo.

Bromea con el cambio físico que ha tenido en estos 10 años y asegura, entre risas, que no ha ido a Turquía a ponerse pelo. "Tengo más pelo porque me lo he dejado largo, no he ido a Turquía. Simplemente no me lo corto", bromea.

Para Brasero la clave del éxito de su programa es "que el tiempo tiene más interés y también lo hacemos más interesante". Una opinión con la que la audiencia de Tu Tiempo coincide dado el éxito de este espacio.

