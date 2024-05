El responsable franciscano de las monjas de Belorado, sobre Pablo de Rojas: "Les decía cosas estrambóticas, fuera de lugar"

Ha pasado ya una semana desde que las monjas del convento de Belorado decidieran romper con la iglesia de Roma. Después de unos días de gran actividad en redes sociales han vuelto a optar por el silencio. Sin embargo, la monja que decidió salir del convento tras esta situación se ha pronunciado "mis compañeras han caído en una secta", asegura.

La versión Sor María Amparo

La hermana que decidió abandonar el convento con la llegada de Pablo de Rojas. En una entrevista al Diario de Burgos, ha declarado que el exobispo las congregó a todas para comunicarles que desde ese momento sería su superior. Ella explica que él intentó convencerla después de rebatirle pero que su decisión era firme y tenía que salir de allí. Asegura que sufrió una vigilancia total que le impidió hablar con las hermanas mayores y despedirse de ellas.

José María Arregi Guridi, responsable franciscano de las monjas de las clarisas

En el programa Espejo Público hemos hablado con José María Arregi Guridi, el responsable franciscano de las monjas del convento de Belorado. José cuenta que ha sido incapaz de hablar con la abadesa de Belorado pero sí lo ha hecho con la del convento de Vitoria que ha estado mucho tiempo relacionándose con las de Burgos. Explica que no han querido recibir a ninguna de las personalidades que han querido contactar con ellas "No han recibido al arzobispo de Burgos, tampoco al de Vitoria, tampoco a la Presidenta de la Federación... pues a mí cómo me iban a recibir...".

José Antonio relata que en su conversación con Amparo, la monja que abandonó el convento, le contó con ínfulas que desde ese momento tenían que obedecerle a él. Amparo contaba que les dijo: "De aquí en adelante vamos a hacer la liturgia según elPapa Pío V".

"No logro entender cómo ha convencido a la abadesa"

"Las hermanas son jóvenes y preparadas", declara el responsable sin entender cómo es posible que de repente todas hayan cambiado de hábitos y de opinión. El responsable de la orden franciscana de Roma ha hecho un comunicado para recordar a las monjas que son clarisas y han prometido obediencia y reverencia al Papa corriendo el peligro de ser excomulgadas.

"Tenemos que intentar reconducirlas, a ver si las convencemos de que no se marchen" es la frase que intercambia el Arzobispo de Burgos con José Antonio. "El salto que han dado es mortal, a una piscina sin agua", concluye el responsable franciscano de las clarisas. Asegura que siempre hay tiempo de volver y que todos nos hemos equivocado alguna vez y cree que ellas lo han hecho, "hay que creer que algún día puedan volver".

Si las hermanas deciden seguir en su abandono la iglesia comenzará un procedimiento de investigación. En él, acompañados de los jueces, recopilaran datos de cómo está cada una de ellas, separándolas del bloque. "Si no se echan para atrás, comenzará un proceso de excomunión".