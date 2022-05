La residencia de los horrores de Pontevedra: Ancianos desatendidos, comida caducada y falta de higiene

Francisco José Bernardez es presidente de la asociación Vellez Digna. Asegura que la situación que se produce en esta residencia de ancianos de Pazos de Borbén (Pontevedra) es de falta de derechos humanos. Hay personas muy enfermas sin asistencia o con úlceras infectadas que no reciben tratamiento. "Esta gente no tiene atención médica", denuncia.

Los familiares denuncian que se producen prácticas de una extrema falta de higiene y que la misma toalla que se ha usado para limpiar una zona anal o genital o heridas a un residente se la pueden pasar por la cara a otro al día siguiente", lamenta uno de los familiares de los internos.

Lo más grave que han visto son úlceras que llegan al hueso que están infectadas y no se están tratando. La medicación se facilitaba mediante un auxiliar y había errores con determinados medicamentos e incluso pastillas caducadas. Los médicos no visitaban frecuentemente las instalaciones. Desde que llegó el Covid muchas familias tienen que pedir permiso para hacer visitas y lo que se encuentran muchas veces es a un familiar desorientado que no puede hablar pero no saben lo que tienen.

Muchos de estos internos están sin familiares y aunque los tengan muchos de ellos viven a cientos de kilómetros. Existe un servicio de inspección pero asegura Bernardez que no funciona correctamente. Cuenta que en 2017 la residencia se enteró antes que el propio inspector se iba a personar en el centro y escondieron a varios ancianos en una sala, ya que se habían pasado del número estipulado. "¿Por ahí han pasado varias inspecciones y yo me pregunto si no han visto nada o si lo han visto porque no han hecho nada".