Rasel, de la próxima gala de 'Tu Cara me suena': "Es el primer cambio de sexo que hago, y te juro que me veo guapa"

El cantante Rasel se está haciendo fuerte en la nueva edición de 'Tu cara me suena', el rapero ha interpretado a numerosos artistas y asegura estar encantado en el programa. Rasel ha pasado por el acento madrileño de Dani Martín y C. Tangana al inglés británico de Tom Jones y su 'It’s not unusual'.

Bromea con algunas de las actuaciones que ha realizado y los estilismos: "Yo tengo que recoger a mi hijo del cole...y es complicado". Rasel interpreta esta noche una voz femenina y ha dejado un mensaje a sus seguidores: "En la gala de esta noche es el primer cambio de sexo que hago en el programa, y te juro que me veo guapa".

Le ha costado decir cuál ha sido la actuación que más le ha gustado aunque ha acabado reconociendo que la de Tom Jones "me gustó mucho" y es que en esa gala derrochó elegancia.

Con complicidad desvela que le aconsejan "sacar la perra que lleva dentro" y asegura que "todos llevamos una perra dentro y es importante llevarla". Dice que cuando se suben al ascensor "los nervios son increíbles y sacas todo lo que llevas dentro".

Vuelve a ver toda la entrevista a Rasel en Atresplayer de Espejo Público.