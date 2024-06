¿Por qué no hay que contestar "sí" al responder al teléfono?

Nos suena el teléfono y automáticamente respondemos "Sí". Es casi inevitable, tenemos la costumbre tan arraigada que resulta complicado cambiar el hábito del "sí" al levantar el teléfono. Pero ojo, porque ahora puede ser peligroso, decir sí nos puede traer muchos quebraderos de cabeza y vernos envueltos en un fraude.

Cambiar la costumbre

Es el timo de moda y consiste en algo tan sencillo como que digamos "sí" por teléfono. Los ciberdelincuentes están grabando la llamada desde el principio y cuando decimos "sí" ya tienen esa afirmación para utilizarla luego en timos relacionados con contrataciones de servicios a nuestro nombre. Además de grabar ese sí, también intentan sacarnos datos personales.

Los expertos advierten que lo mejor es cambiar la costumbre y responder por ejemplo con un "hola" o un "diga" cuando hablemos por teléfono con desconocidos y nunca dar datos personales.

El experimento del sí

Hemos llamado a diez personas de la redacción de "Espejo Público" con un móvil que no tenían registrado en su agenda y el resultado es que todos menos uno han caído en la trampa del "sí". El único que no ha caído en el timo de decir sí por teléfono es el que no ha contestado a la llamada.

En este Ranking del sí en "Espejo Público" los resultados son estos:

- Laura 3 síes

- Edu 3 síes

- Susanna 4 síes

- Nuria 4 síes

- Ángeles 4 síes

- Nacho 6 síes

- Esther 7 síes

- Mikel 8 síes

- Gabi 8 síes

¿Susanna Griso dijo sí?

Para demostrar lo fácil que es caer no sólo llamamos a compañeros de la redacción también hicimos el experimento con nuestra presentadora de "Espejo Público" y efectivamente Susanna Griso también picó. Durante a conversación que mantuvimos dijo sí hasta en cuatro ocasiones.