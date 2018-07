"Lo que han hecho con nosotras es un crimen"

"Los primeros días no te lo crees, después, antes de hacerme la ecografía, me decía a mi misma 'no creo que las tenga rotas, no se lo que tengo dentro de mí, pero lo tendré que cambiar'. El doctor no sabía cómo decírmelo". Nos explica con la voz entrecortada una de las afectadas por los implantes defectuosos de PIP.

En España se hicieron 20.000 implantes de prótesis PIP, un producto bajo sospecha. Se rompen con demasiada facilidad y ni las autoridades sanitarias, ni los médicos, ni la propia empresa que los comercializaba aseguran ser responsables de un drama que afecta a miles de mujeres.

"Si esto ocurriera con unas prótesis de cadera, vamos a suponer, habría que responder. Es un producto farmacológico destinado a ser usado en el cuerpo humano y no hay derecho que hayan hecho esta barbaridad. Para mí es un crimen", asegura otra de las afectadas.

Las quejas de las afectadas se reparten entre el Ministerio de Sanidad, al que acusan de haber hecho la vista gorda en el asunto y las autoridades europeas que no advirtieron del peligro, así como contra los profesionales médicos que no denunciaron la fragilidad de las prótesis.

"Nos sentimos humilladas, estafadas y hasta decepcionadas porque confiamos en el dirujano que nos aseguraba que no pasaba nada", se lamentan.