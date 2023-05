El principal investigado por la desaparición de Sibora Gagani: "Quiero colaborar, esto me va a perseguir siempre como lo de Marta del Castillo"

En las últimas horas, el caso de Sibora Gagani, la joven albanesa desaparecida en Torremolinos el 14 de julio de 2014, ha dado un vuelco radical. El principal investigado por su desaparición, su novio en aquel momento, ha declarado en dirección a los calabozos que mató a la joven y la enterró en una pared.

"Quiero colaborar, esto me va a perseguir siempre como lo de Marta del Castillo. Sibora y yo nos peleamos y me pasé con ella. La maté, está enterrada en una pared", es la confesión literal que hizo a los agentes en ese instante. Unas declaraciones que luego ha negado ante su abogado y una vez en el juzgado también ha optado por no declarar.

Aún así, en las últimas horas, se ha llevado a cabo un minucioso registro en el piso que ambos, Sibora y él, compartían en Torremolinos ese verano de 2014. Más de 72 horas han trabajado los investigadores en la vivienda, buscando pistas para dar con el paradero de la joven. De momento, no hay ni rastro de ella, ni rastro de su cuerpo. "Estamos agotados, hace días que no podemos dormir", aseguran los actuales inquilinos de este piso donde se ha llevado a cabo el registro. Tanto para ellos como para el resto de vecinos del barrio esta noticia ha causado un gran revuelo: "Era un chulo, muy prepotente. Nos hemos quedado impactados".

"Estamos esperando cada día una noticia nueva"

Por su parte, la hermana de Sibora, Kseva Gagani, ha contado en Espejo Público que toda la familia tiene esperanza y que cada día que pasa esperan una noticia nueva. Kseva, visiblemente afectada, ha asegurado que su hermana sí pasaba por graves problemas con el que era su pareja y ahora investigado por su desaparición: "Tenía problemas en su relación. Sibora siempre hablaba con su madre y su madre sabía que había problemas en su relación".

Sobre si la familia sospechó desde el principio de él, la hermana Kseva ha insistido en que sabían que "algo tenía que ver con la desaparición" a pesar de que "él negó todo".