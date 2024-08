El portavoz de la Confederación Española de Policía, contra los mossos: "El Gobierno no debe alimentar económicamente ese Cuerpo"

Hace tan solo cinco días que Puigdemont reapareció a escasos metros del Parlament catalán para pronunciar un breve discurso ante cientos de simpatizantes. Su aparición y posterior huida ha dado lugar a un terremoto político y judicial, cuyas consecuencias se siguen sucediendo. La pregunta que prevalece entre los distintos sectores de la sociedad es: ¿Cómo el hombre más buscado de España pudo eludir los controles policiales?

Hasta el momento, tres Mossos d'Esquadra han sido detenidos en relación con la huida del expresident. Las detenciones se produjeron entre el jueves y viernes de la semana pasada. Los tres agentes ya han sido puestos en libertad, no obstante, el juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llanera ha solicitado al cuerpo autonómico y al Ministerio de Interior que informen sobre el operativo que se puso en marcha, y sobre "los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial".

Fue precisamente durante la noche del viernes, cuando Puigdemont publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando que ya se encontraba en su residencia de Waterloo, en Bélgica. En el mismo, Puigdemont arremetía contra el Ministerio del Interior, y el jefe de los Mossos, asegurando: "Lo siento mucho por las personas que reciben la ira de unos responsables políticos y policiales que saben que no han estado nada a la altura del momento. La reciben porque el conseller y el comisario jefe han tenido una pataleta al ver que el espantoso, incomprensible y a veces delirante dispositivo policial no lo ha entendido nadie y solo ha servido para molestar a los ciudadanos. (...) A los Mossos no se les debe pedir lealtades a ideas y narrativas políticas".

CEP reclama la no aplicación de la plantilla de los Mossos

Espejo Público ha contactado con el representante del sindicato de Confederación Española de Policía (CEP), Raúl Domingo, quien se ha mostrado muy crítico con la actuación de la policía autonómica. Desde el CEP han pedido que no se amplíe la plantilla de los Mossos: "Lo que pedimos lógicamente es que ese dinero vaya destinado prioritariamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que debe ser la prioridad del Ministerio de Interior", puntualiza.

El portavoz justifica esta reclamación basándose en: "La ineficaciade la cúpula o de los mandos policiales (...) El Gobierno de España no debe alimentar económicamente ese cuerpo, por lo menos hasta que limpien esa parte de los dirigentes". Domingo reconoce que son los agentes de a pie los que más perjudicados están saliendo con esta situación, pese a ser "grandes profesionales".

"Hay que diferenciarlo muy bien entre los mandos de los Mossos d'Esquadra y lo que es la plantilla policial leal a España y a la Constitución", insiste. Raúl Domingo descarta que la petición de no ampliar la plantilla sea incoherente con la defensa de los agentes "rasos": "No se perjudica (...) el que no se aumente la plantilla no implicaría nada malo", afirma. Continúa apuntando a que es esta cúpula la que "van a marcar esas líneas para que entren personas afines a su pensamiento".

"Estaría ahora mismo detenido"

A la hora de valorar el dispositivo policial para evitar la fuga de Puigdemont, el representante CEP no duda en tacharlo de "lamentable". También ha querido abordar las críticas sobre el control de Policía Nacional en la frontera: "En el territorio Schengen se para a gente, se identifica a gente, de forma muy selectiva, porque así lo exige la ley y sobre todo por tema de terrorismo, crimen organizado, para intentar impermeabilizar la entrada de delincuentes a territorio español. Que no le quepa a nadie ninguna duda de si el señor Carles Puigdemont hubiese pasado, y lo hubiese detectado con algún control de Policía Nacional (...) estaría ahora mismo detenido".

Raúl Domingo finaliza reclamando responsabilidades: "Debería de haber dimisiones, por pura humildad, y en el caso de que no haya dimisiones, debería de haber ceses no solo de los mandos de los Mossos d'Esquadra, sino también de algún ministro", asevera en referencia a Fernando Grande-Marlaska.