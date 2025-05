Pilar Vidal habla de sus problemas de sobrepeso: "No quiero acostarme con un hombre ahora mismo"

"La talla y la estética sí importan", así de tajante se muestra Pilar Vidal cuando habla de lo que le ha quitado a ella el sueño tener unos kilos de más. Si cree que las personas que dicen ser felices con sobrepeso o no se ven o les falta fuerza de voluntad para perder peso. Cree que muchas veces la dificultad para perder peso viene de algún problema psicológico o emocional que te impide seguir "porque al final la dieta es disciplina". "Si tu mente no está bien es imposible tener disciplina ni para ir al gimnasio, ni para leer un libro ni adelgazar".

"Hace tiempo que ya no estoy obsesionada con el sobrepeso"

Reconoce que el sobrepeso es algo que ha dejado ya de preocuparle hace tiempo. Pilar Vidal no está tan obsesionada por eso. "Creo que obsesionarse es lo peor", afirma. Desde que ha dejado atrás esa obsesión se siente mucho mejor en todos los sentidos. Durante mucho tiempo muchas personas no dejaron de darle recomendaciones de cómo perder peso pero al final ella misma se dio cuenta de que no quería poner en práctica ninguno de esos métodos.

El rechazo reconoce que es lo que más le ha dolido en su batalla contra la báscula. Es consciente de que ligaría más si estuviese más delgada. "Me considero mona, tengo una personalidad agradable y últimamente no tengo éxito y es por lo que es... no dedico mucho tiempo a ligar y si no ligo lo radico ahí, que no tiene por qué pero lo radico ahí", apunta.

"Entiendo que los personajes públicos lo pasen peor. Yo no podía subir fotos mías comiendo como lo hace Anabel Pantoja"

Ella misma afirma que se ha creado la coraza de pensar que no tiene tiempo para ligar. Entiende que los personajes públicos lo pasen peor por este tema. Pone el ejemplo de Anabel Pantoja. Le gustaría saber cómo lo hace para salir comiendo en las redes sociales sin ningún pudor. "Yo no podría hacerme una foto comiendo porque sé eso lo que va a generar", apunta.

Si se ha creado ese muro en las relaciones es porque tiene pudor a que un hombre la vea desnuda. "No quiero acostarme con un hombre ahora mismo, no me siento sexy para acostarme con un hombre. No quiero que me toquen, no quiero que me vean. Cree que para llegar a ese momento tiene que haber un equilibrio físico y emocional que ahora mismo no tiene.

