Pilar Elías, sobre el fin de ETA: "Con todo lo que te han hecho, todavía parece que les debes algo"

Cuando a Pilar Elías le fueron a tocar la puerta para decirle que su marido había tenido un accidente aquellos golpes le sonaron claros y diáfanos: "A mi marido lo han matado", respondió segura. De eso han pasado ya 38 años y esta viuda aún recuerda como si fuera ayer la delicadeza con la que un tío suyo le contó la noticia para amortiguar el golpe.

De aquella delicadeza no ha vuelto a ver ni rastro en su pueblo, en el que solo le queda un bar donde puede ir a tomar el café. "En los otros en cuanto entras comienzan los cuchicheos y no te sirven", asegura.

Pero la hostilidad de los simpatizantes de ETA no le han quitado las ganas de vivir en su pueblo: "¿Encima de que me quitan al marido yo me voy a marchar de aquí?. No señor". Cree que pese a que la banda ha depuesto definitivamente la lucha armada en un comunicado "esto no se ha acabado". "Los que no pensamos como ellos seguimos sin tener libertad", lamenta. "No te matan pero lo que te están haciendo no sé si es peor".