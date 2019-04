Un pequeño de 5 años necesita un trasplante de hígado para sobrevivir

El pasado mes de marzo a la familia de Juan María le dieron una de las peores noticias que podían recibir. Al pequeño le diagnosticaron un cáncer de hígado. para sobrevivir necesita un trasplante de alguien vivo. Su madre y su hermana ya han intentado ser donantes, así como varias personas del pueblo, pero ninguno es compatible. El tiempo corre en su contra.

"Los requisitos mínimos para poder donar es que la persona sea 0 positivo y menor de 45 años que no haya sufrido una enfermedad importante", asegura a Espejo Público su madre. Juan María ya ha recibido 8 ciclos de quimioterapia y los médicos le han dicho a su madre que es urgente encontrar un donante lo antes posible. "Si no encontramos un donante en un mes o mes y medio los médicos me han dicho que ya no podrán hacer mucho más, pues según el protocolo no le pueden dar más quimioterapia", dice su madre.