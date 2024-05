El peligro de los tatuajes con tintas prohibidas: "La piel se me pudre y me duele mucho"

La imagen pone los pelos de punta, todo un Winnie the Pooh convertido en una amplia costra amarilla. "Me dio alergia la tinta", asegura. Lo curioso es que no es el primer tatuaje que se hizo pero sí el primero con color. Reconoce que sabía que la tinta de color puede dar problemas, pero confiesa: " "No quise hacerme la prueba de la alergia por que pensé que mi cuerpo aguantaba".

¿Cómo está ella? "Duele mucho, me da miedo, llevo dos años así y sigue igual, quiero repasarlo pero tengo miedo por el dolor que me causó"

Un tatuaje es para toda la vida, este Winnie de Pooh que se tatuó en la pierna derecha, en el muslo ¿Qué solución tiene? Sorprendentemente Lydia dice que "repasándolo" pero que esta vez sí se hará pruebas para hacérselo con la tinta adecuada.

Para evitar estas infecciones, como explicar en el programa de Espejo Público, los propios tatuadores aconsejan tinta de calidad que es muy importante, no se puede comprar una tinta barata a al que podemos acceder pro 3 o 4 euros y te dan 12 o 15 colores.

Los colores más alérgicos

Los colores más alérgicos son el rojo, el naranja y el amarillo. Justo los que tiene el Winnie de Pooh. Y también es peligroso el color blanco que si lo quieres quitar luego , no se puede borrar de la piel. Por lo que decidir los colores de tu tatuaje es crucial para evitar infecciones.

Estas reacciones inflamatorias pueden aparecer 15 días después o 15 años después

Expertos aseguran que el 80% de los casos de tatuajes infectados es por el color rojo. El Doctor Dionís Muñoz nos asegura que el riesgo puede ser permanente : "Estas reacciones infecciosas pueden aparecer 15 días después o 15 años después"