Pau Monserrat: "No hay que tener vergüenza, hay que reclamar al banco y hasta donde podamos"

"Los bancos no pueden inventarse comisiones, y nos cobran algunas que son ilegales. Tenemos un sistema supervisor muy malo", asegura Pau quien ya explicó en el programa de Jordi Évole algunas de las prácticas más abusivas realizadas por las entidades bancarias. Pau ha recomendado a todos los clientes de bancos que reclamen siempre que lo consideren necesario. "No nos tiene que dar vergüenza reclamar en el banco si no estamos de acuerdo con algo y no sólo a nuestro director de sucursal, sino al Banco de España", afirma Pau.

En cuanto a las participaciones preferentes, este ex empleado denuncia que nunca se debieron poner en el mercado minorista este tipo de productos. "Hay tres culpables en la colocación de estos productos a los clientes. Primero, la banca. Segundo el supervisor. En este caso el Banco de España y entercer lugar, y muy por debajo de los anteriores,la falta de cultura financiera de las personas que entran en una sucursal".

Pau Monserrat también ha desvelado algunos "secretos" de funcionamiento de los bancos como el continuo cambio en los supervisores y directores de sucursales. "Se trata de evitar que se cree un vínculo emocional entre estos y los clientes, para que así no cedan a las necesidades que muchos de ellos puedan presentar".