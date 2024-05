Un pasajero rompe su maleta para evitar pagar por ella: "Este señor es un héroe"

A muchas personas les da miedo volar- Esto es distinto, pero cada vez más personas sufren con los nervios que les provoca acercarse a un aeropuerto para viajar. La simple la idea de batallar con el personal de algunas compañías supone un tormento, y es que algunos se ponen exquisitos a la hora de medir al milímetro las dimensiones de las maletas de cabina que los pasajeros pretenden llevar consigo.

Conocido por casi todos que en caso de 'no pasar por el aro', o en este caso de la cajita de metal que habría frente a la puerta de embarque, estas compañías solicitan el pago de una cantidad de dinero, desmesurada para muchos.

Esto fue lo que le ocurrió a David el pasado domingo, que llevaba una pequeña maleta de pequeñas dimensiones, aparentemente apta para llevarla consigo en el interior de la aeronave. De hecho, él mismo aseguraba que ha viajado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

"No encontré sentido a que me cobraran 70 euros por llevar mi maleta, cuando a la ida no me costó nada"