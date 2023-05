El paparazzi Julián Aguirre sobre la persecución que han sufrido Harry y Meghan en Nueva York: "Es una auténtica barbaridad, todo parece de película"

El paparazzi Aguirre que ha sido testigo de muchas persecuciones en Mallorca, considera la sufrida por los duques de Suxxes en la ciudad de Nueva York como: “Una auténtica barbaridad, y quien dice el ritmo de esa persecución es que va delante”. El fotógrafo explica que al no saber el sitio al cual se dirige la pareja, es normal que le sigan los fotógrafos por si van a casa o a un restaurante, pero aclara su postura sobre las fotos hechas a la pareja dentro del taxi: “No tiene ningún interés periodístico, porque es una pareja consolidada, todo parece de película”.

Julián recuerda en el programa “Espejo Público” la persecución que hizo hace años a la pareja formada en su momento por los cantantes Chenoa y Bisbal. Al ir en moto y entrar en la autopista no lograba darles alcance, por lo que optó por dirigirse directamente a casa de los padre de Chenoa y esperarles: “Se percataron que les seguía y qué hicieron, acelerar un poco más y rebasamos la velocidad limitada”.

"Los fotógrafos se juegan la vida en las persecuciones"

Respecto a si los fotógrafos se juegan la vida en las persecuciones, Aguirre afirma con rotundidad que sí, aunque cree también que depende de cada uno y de cómo quiere terminar el trabajo.

El propio Aguirre cuenta la anécdota de una foto subida en su Instagram por Susanna Griso en unas vacaciones y que a los pocos minutos pudo reconocer: “Le puse, Costa de los Pinos, es lo bueno de ser mallorquín y reconocer la isla”. La anécdota de Julián animó a Susanna a contar lo sucedido con unos fotógrafos que le seguían: “Iba con mis hijos y no tenía ningún interés el viaje y cuando llevaba una hora de camino, me apiadé porque me seguían en moto y paré en una gasolinera y les dije que me quedaba 4 horas de viaje” a lo que los fotógrafos contestaron que se iban.

"Ana Obregón es de las que cuando las pillas no pone problemas y se deja hacer"

Aguirre también revela que actualmente en Mallorca hay como máximo 4 o 5 fotógrafos trabajando, pero para este verano, serán muchos más los que lleguen por un motivo muy importante: “Ana Obregón está arreglando la casa de los Pinos y podrá disponer de ella a partir de junio”. Una noticia que seguro generará una avalancha de medios próximamente en la isla: “Ana se esconde, pero cuando la pillan se deja hacer y no hay problema, hemos hecho cantidad de posados”.

Por último, Susanna enfatiza que lo mejor para llevarse bien con los fotógrafos es “pactar”, como le sucedió hace un tiempo en Formentera: “Te metes en el mar y vi a 20, solo me faltaba levantar las manos”.