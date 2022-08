Las palabras del testigo y superviviente del atropello múltiple en Castellbisbal: "Es un atentado"

Dos ciclistas han muerto este fin de semana tras ser arrollados por el conductor de un vehículo en Castellbisbal. Tras el suceso el responsable se dio a la fuga pero horas después los Mossos d'Esquadra dieron con él y lo detuvieron.

Pedro Cancio, testigo presencial del incidente y presidente del club de ciclistas Rubí al que pertenecían los dos fallecidos , ha contado en Espejo Público cómo sucedió todo. "Todas las semanas tenemos programadas unas salidas y esta ruta era desde Rubí hasta la urbanización Casablanca, pasada Gelida. A la vuelta, cuando llegamos a Martorell cogimos la carretera que va hacia Castellbisbal y Tarrasa​​ y fue ahí donde sucedió el atropello", ha afirmado.

"No es un accidente, es un atentado"

Un momento trágico que "no se le desea a nadie". "Es inimaginable. No me salen ni las palabras y sólo de pensar en las familias me rompo. Lo que estarán sufriendo es terrible". A su juicio lo que ocurrió no fue un accidente, sino un atentado. "Era un tramo recto, plano y bien ancho y el coche que venía en dirección contraria al grupo se enfiló directamente a ellos. El motivo no se sabe".

Pedro logró salir ileso del atropello, un milagro porque según ha confirmado tras conocer el testimonio de otro de los componentes del club, el conductor "aceleró y aún sacó el brazo por la ventanilla como diciendo 'aquí os quedáis' y se marchó".

Además de las dos víctimas mortales, el atropello dejó a otras dos personas heridas.

