Paco Marhuenda, sobre el Papa Francisco: "Es populista y demagogo y solo gusta a los ateos"

El Papa Francisco ha propuesto la puesta en marcha de un ingreso básico para garantizar el acceso a los bienes de primera necesidad a los que menos tienen así como la reducción de la jornada laboral actual. No entiende, según sus palabras, que haya tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y otras tantas por la falta de trabajo.

El director de La Razón, Paco Marhuenda, define al Papa como un "populista, demagogo y peronista". Según Marhuenda al Papa "le gusta solo a los ateos y agnósticos, gusta a quien no quiere a la Iglesia y quieren destruirla". A juicio de Marhuenda es demasiado atrevido que el Papa intervenga en estas cuestiones: "Esto no es un concurso de mises y es muy complicado gestionar el mercado laboral, a mí también me gustaría la paz en el mundo y que acabe el hambre".

Señala Cándido Mendez, exsecretario general de UGT, que la visión que hay de la iglesia católica no es positiva ya que solo llegan las personas mayores. "Después de muchos esfuerzos he pasado de agnóstico a ateo. Me gusta que el Papa en vez de remitirse al más allá hable del más acá. Simpatizo profundamente con él desde mi ateísmo", señalaba.

Puedes volver a ver las declaraciones de Cándido Méndez sobre las palabras del Papa Francisco en Espejo Público a través de Atresplayer.