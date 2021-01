Omar Montes suspende un acto de Reyes Magos en Madrid tras la polémica generada por las aglomeraciones en Marbella

Tras las aglomeraciones el pasado 2 de enero en el centro comercial 'La Cañada' de Marbella que se produjeron en el interior del recinto por ver a Omar Montes y Kiko Rivera vestidos de Reyes Magos, por precaución a que vuelva a ocurrir algo similar, Montes ha decidido suspender otro acto de 'Rey Mago' que tendría lugar en Getafe, Madrid.

Las imágenes del interior del centro comercial con multitud de gente agolpada, sin respetar las medidas de seguridad, corrieron como la pólvora en redes sociales, por lo que el propio centro se vio obligado a emitir un comunicado pidiendo disculpas y agradeciendo la labor de los agentes que desalojaron el lugar.

Por este motivo, Omar Montes ha anunciado que cancela su asistencia a un evento parecido, en donde los Reyes Magos entregarían regalos a los más pequeños. Sin embargo, a pesar de que el cantante no acuda, el evento sigue en pie, pero este no quiere verse envuelto en una nueva polémica.

Omar Montes, preguntado por su reacción al ver la cantidad de gente, ha indicado que "es verdad que al principio no había tanta gente. Al principio lo hicieron bien. Pero se conoce que luego había mucha gente comprando y se empezaron a aglomerar cuando nos vieron a Kiko (Rivera), a mí y a Fani (Carbajo), haciendo la entrega de los regalos y, de repente, la gente que estaba comprando se empezó a apelotonar, y yo creo que ese fue el problema, que no había suficiente seguridad para poder decir "oye no", cada uno tiene que estar con su distancia, hay mucha gente".

Ante las críticas recibidas, Montes ha querido defenderse indicando que "quedo yo mal al final porque ha habido mucha gente y me hace la 'performance', vale pues es verdad, me la han hecho, pero me quedo contento porque he hecho felices a muchos niños".

La organización, desde un principio indicó que se trataría de un evento cerrado y controlado, sin embargo, el cantante ha indicado que efectivamente, se trataba de un evento cerrado y de forma desinteresada: "fuimos allí a darle los regalitos a los niños, sin cobrar, que me hubiera quedado en Madrid con mi hijo y hubiera ganado lo mismo".

