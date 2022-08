Omar Montes la lía en Colón, la policía lo sanciona y esto es lo que hace él: "Hasta por respirar nos han puesto multa"

Omar Montes congregó, a través de redes sociales, a sus fans en la Plaza de Colón en Madrid para regalarles unas camisetas de su nuevo tema. Se juntaron más de 500 personas y acabó provocándose un caos circulatorio al presentarse con su Ferrari.

La Policía ha multado al cantante por desobediencia a los agentes, por detenerse en el coche en la mitad de la calzada y por estacionar en un carril bus.

Sin embargo, lejos de mostrarse preocupado por las sanciones, Omar y su 'primo' Kaydi Cane graban un vídeo en que se ve qué hacen con las notificaciones de las multas: estrujarlas.

Llega a bromear diciendo "han venido todos SWAT, la DEA... era tremendo, hemos intentado parar ahí para daros las camisetas personalmente, pero no nos han dejado. Ha venido la policía nos han puesto un montón de multas, por todo... ¡hasta por respirar nos han puesto multa! y nos han echado " y después añade: "No sabíamos que regalar camisetas a los fans era un delito, pero bueno no pasa nada, otro día lo haremos mejor".

Horas después al ser preguntado por la prensa el cantante lamentó lo ocurrido, agradeció a sus fans haber acudido al llamamiento y aseguró que iba a pagar las multas. Eso sí, manifestó que si "hubiese podido se los hubiese llevado a todos, pero en Ferrari no cabe ni mi abuela con las bolsas de la compra".