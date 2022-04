La odisea de Oleg para salir de Ucrania: "El Gobierno ucraniano nos tiraba los pasaportes a la cara"

Oleg se encuentra en Chequia rumbo a España. Desde allí se dirige a Praga. Desde que decidió salir de Ucrania huyendo de la guerra ha estado viviendo una pesadilla que ha durado 6 días hasta que finalmente ha podido salir del país. Cuenta que Ucrania dio una orden para no dejar salir a los hombres fuera cual fuera su edad. Tras varios intentos consiguieron salir por la frontera con Polonia.

Una de las veces que las autoridades ucranianas le interceptaron le dijeron que llevarían a la cárcel: "Me decían que me iban a romper y me iban a dar un tiro porque están en tiempos de guerra podían hacer lo que les diera la gana", cuenta Oleg. Llegó a encontrarse con un policía antisemita que se alegró por haber recibido a un judío al que podía romper.

Con el Gobierno de Putin intentando matarle y ahora la coacción de su propio Gobierno Oleg se encuentra muy afectado. "Nos tiraban como a perros en los interrogatorios, teníamos a 8 personas gritándonos y diciéndonos que nos iban a pegar y eso es lo que hemos recibido del Gobierno ucraniano", relata.

Como trabaja en ciencias y economías con distintas universidades él y varios de sus acompañantes han podido salir del país con la excusa de que que son científicos internacionales. Cuenta que fue difícil y que en un momento les tiraban los pasaportes en la cara literalmente diciendo que no iban a irse a ningún sitio.

Cree que los rusos están matando ucranianos como animales. "Ni un animal podría hacer eso. Con niñas violadas, hombres fusilados, mujeres violadas y fusiladas delante de niños. Esto no puede tener una explicación".

