La odisea de un matrimonio de Cádiz tras perder 4 cupones premiados de la ONCE

A veces la suerte es amarga. Quién no ha soñado con que le toque la lotería. Pero y si nos toca la lotería pero no podemos cobrar los cupones premiados porque los hemos perdido. Eso es lo que le ha pasado a un matrimonio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Manolo y Amalia compraron 5 cupones de la ONCE. Cuatro se los quedaron ellos y otro se lo regalaron a un camarero del restaurante en el que estaban comiendo. Su buena suerte dio paso a la mala fortuna ya que han perdido esos cupones premiados.

Están intentando cobrar los décimos por todos los medios. Amalia siente una gran impotencia por haberlos perdido. Señala Manolo que él lo lleva mejor que su mujer y que cuando se enteró de que había tocado el premio se alegró por el camarero al que le regalaron el cupón porque él lo necesitaba de verdad.

La ONCE de Cádiz ha abierto una investigación y se encuentra valorando los hechos

Hacen un llamamiento por si alguien se encontrara esos cupones y se los devolviera. Amalia cree que si ese cupón se ha perdido o se ha tirado a la basura la ONCE tiene que responder positivamente y darles el premio igualmente.

Sergio Illera es jefe de juego de la ONCE en Cádiz, apunta que la ONCE ha abierto una investigación a este efecto y en base a la documentación aportada debe valorar el caso. Joaquín Moeckel, abogado, explica que hay una sentencia de Tribunal Supremo donde la ONCE no quiso pagar un cupón y se vio obligada a hacerlo. La ONCE esperó a que caducara el plazo para cobrar los cupones y al no ser reclamados por nadie, otorgó el premio. Esta es la esperanza de esta pareja que pide por todos los medios ser compensada por la ONCE.