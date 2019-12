A Isaac su empresa le dice que en su caso se cumplen ciertos márgenes y le tienen que despedir. Isaac, que se da la circunstancia que es el presidente del Comité de empresa, asegura que en su compañía tienen a una persona dedicada a contabilizar las bajas médicas de todos los trabajadores para despedirles cuando rebasen ciertos umbrales y se ha despedido hasta a 25 personas en sus mismas circunstancias.

Asier Muñoz es enfermero de urgencias. Cuenta que en su trabajo la gente evita la baja a toda costa para no ser despedida. Esa circunstancia les hizo atender recientemente a un trabajador que sufría un infarto pero no acudía al médico porque no quería perder su turno.

Señala que en el sector de la Sanidad el problema que tienen es que la preecariedad laboral hace que aumente el miedo a ser despedido por una baja médica.

