Coronavirus Galicia: Núñez Feijoó anuncia que las UCI ya están muy tensionadas y se están cancelando intervenciones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, pide que se extremen las precauciones ante el coronavirus ya que "estamos en una situación muy preocupante". Asegura que el sistema sanitario gallego está muy tensionada y ya se han suspendido actividades programadas en 3 hospitales de Galicia. Se trata de intervenciones que tienen mucha estadía en UCI y reanimación, "que es probable que se usen para patología Covid", señala.

Mantiene que si los ciudadanos quieren cuidarse "la única solución es tan solo salir a trabajar, al colegio o a hacer una compra responsable y el resto quedarnos en casa". Hoy han entrado en vigor nuevas restricciones en Galicia.

Feijoó ya manifestó antes de las fiestas navideñas que era un error juntarse personas que no conviven bajo el mismo techo y recomendaba que como máximo se juntaran dos unidades convivenciales. Lamenta que no llegara a convencer al Ministerio y se mantuviera la decisión de los 10 allegados. Para Feijoó, otro error es no haber previsto que la cepa y el virus se van acomodando y mutando.

Cree que estamos solo al inicio de la tercera ola y en los próximos días la ocupación hospitalaria irá creciendo. Según la proyección de los expertos de la Xunta esta ola se asemeja mucho a la primera e incluso puede haber una proyección en la que se superen los datos de la primera ola. "Si estas medidas no funcionan nos meteremos en una situación similar tanto en hospitalización en UCI como a infección", señala.

Lamenta que no haya dosis de la vacuna suficientes para poder garantizar que esta tercera ola no vaya a ser muy dura. Cree que hasta marzo vendrán meses muy duros para la Sanidad.

Puedes volver a ver la entrevista al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, en ATRESPLAYER.